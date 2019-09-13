Электромобиль упал на пляж в Калининградской области

В городе Зеленоградске Калининградской области электромобиль рухнул с променада на пляж Балтийского моря.

По факту произошедшего полиция проводит проверку.

Как сообщила руководитель пресс-службы регионального УМВД РФ Светлана Поставничая, электромобиль опрокинулся на променаде при резком повороте, а затем от удара о металлическое ограждение сорвался вниз.

«Свою роль мог сыграть сильный боковой ветер», — цитирует ее РИА Новости.

Она уточнила, что в машине находились супруги из города Советска. В результате аварии пострадала молодая женщина, получившая ожог от аккумуляторной кислоты при ударе автомобиля о землю. Она госпитализирована, ее состояние оценивается как тяжелое.