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Электромобиль упал на пляж в Калининградской области

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© МВД

© МВД

В городе Зеленоградске Калининградской области электромобиль рухнул с променада на пляж Балтийского моря.

По факту произошедшего полиция проводит проверку.

Как сообщила руководитель пресс-службы регионального УМВД РФ Светлана Поставничая, электромобиль опрокинулся на променаде при резком повороте, а затем от удара о металлическое ограждение сорвался вниз.

«Свою роль мог сыграть сильный боковой ветер», — цитирует ее РИА Новости.

Она уточнила, что в машине находились супруги из города Советска. В результате аварии пострадала молодая женщина, получившая ожог от аккумуляторной кислоты при ударе автомобиля о землю. Она госпитализирована, ее состояние оценивается как тяжелое.

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