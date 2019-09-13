Полицейский из Перми предстанет перед судом за удар ногой по лицу подростка

В Перми завершено расследование уголовного дела по обвинению 22-летнего экс-полицейского в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Превышение должностных полномочий с применением насилия».

Дело бывшего сотрудника полиции, применившего насильственные действия в отношении несовершеннолетнего, направлено в суд.

Следствие установило, что ночью 30 апреля 2019 года обвиняемый, находившийся при исполнении своих обязанностей, умышленно ударил ногой в лицо 17-летнего школьника, доставленного в отдел полиции по подозрению в совершении административного правонарушения.

Как сообщается на сайте регионального СУ СК РФ, в результате полицейского уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его непосредственного руководителя привлекли к дисциплинарной ответственности.