Мужчине с ВИЧ пересадили его собственные отредактированные клетки

Команда китайских ученых впервые провела операцию, во время которой было опробовано CRISPR-редактирование клетки пациента с ВИЧ-инфекцией и Т-клеточной лейкемией.

В рамках эксперимента после проведения лучевой терапии пациенту ввели собственные отредактированные клетки.

Несмотря на то, что побочных эффектов после операции не было, результативность редактирования генома оказалась немного ниже, чем ожидали.

В своей работе ученые указали, что мутация CCR5Δ32 придает Т-клетке устойчивость к ВИЧ. Задумка была такова, что, если человеку пересадить его же клетки с такой мутацией, это может спасти его от инфекции.

Для такого эксперимента ученые искали добровольца с ВИЧ-инфекцией, который согласился бы на процедуру.

Сначала ученые отредактировали геном его клеток с помощью CRISPR, а затем пересадили их обратно. Перед процедурой мужчина прошел курс лучевой терапии, после чего ему имплантировали отредактированные клетки.

Операция прошла успешно, и спустя 19 месяцев у пациента не обнаружили аномалий и негативных последствий операции. Но что касается инфекции, здесь особых улучшений не произошло: ученым удалось внести мутацию лишь в 17,8% взятых у пациента клеток, то есть в организме их количество сократилось до 5—8%.

Такого процента недостаточно, чтобы побороть ВИЧ и выработать к нему устойчивость.