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В российском торгпредстве в Лондоне злоумышленники повредили автопарк

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© pexels.com

© pexels.com

В Лондоне на территорию торгового представительства России пробрался неизвестный человек и повредил автопарк, заявила во время брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, в результате «злонамеренного проникновения» пострадали не только автомобили, но и недвижимость торгпредства.

Захарова подчеркнула, что российский МИД сразу связался с британской стороной, потребовав исполнять обязательства в рамках Венской конвенции по охране представительств и расследовать дело.

«Из лондонской полиции посольство получило ответ. Мы очень надеемся, что это не окончательный ответ, а промежуточный, но тот ответ, который мы получили, нас обескуражил», — сообщила официальный представитель МИД.

Захарова сообщила, в полиции Лондона отметили, что это дело бесперспективно и, вероятнее всего, будет закрыто, несмотря на то, что российские дипломаты предоставили стражам порядка записи с камер наблюдения, отмечает ФАН.

Как сообщал «Ридус», год назад в британских СМИ появилась информация, что Лондон задумался над тем, чтобы закрыть торговое представительство РФ в Соединенном Королевстве. В британском правительстве торгпредство РФ окрестили «логовом шпионов».

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