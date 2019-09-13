Детективная игра в баре: как весело провести время в поисках убийцы

Темный джаз, дождливые улицы США 50-х, мрачные загадки. Команда детективов-самоучек собралась в баре, чтобы распутать очередное дело за кружечкой пенного. Если вы подумали, что это начало очередного сериала, то это не так.



Редакция «Ридуса» побывала на интеллектуальной игре St. Twins, в рамках которой мы погрузились в детективную историю и распутали сложное дело о поджоге дома. И даже заняли второе место!

Кроме нас в игре приняли участие еще 14 команд, поэтому в воздухе витали нотки конкуренции и азарта.

Для тех, кто еще не в курсе, St. Twins — это командная детективная игра, за время которой вам нужно распутать непростое дело. Это может быть что угодно: поджог дома, убийство, кража. Все как в реальной жизни.

Для игры нужно просто собрать команду, зарегистрироваться и приехать в назначенное время и место. Как правило, игры проводятся в барах и кафе, где вы сможете заказать себе закуски и напитки. Но не переборщите с последним, так как ясный ум вам еще пригодится.

Чтобы получать улики, путешествовать по виртуальному городку и общаться с подозреваемыми, вам понадобится ноутбук или смартфон. Если команда большая, можно разделить обязанности: кто-то занимается поиском адресов и телефонов, другой записывает все улики и информацию, третий заполняет бланки с вопросами. Мы так поступили и не прогадали.



Обращайте внимание на прессу, фотографии и другую информацию, которую перед игрой выдаст вам ведущий. Казалось бы, самая незаметная деталь может помочь распутать дело.



Несмотря на то, что игра идет два с половиной часа, время пролетело незаметно за оживленными дискуссиями, смелыми ходами участников и увлекательным сюжетом. Вся наша команда участвовала в детективном квесте впервые, поэтому мы немного переживали, что не сможем разобраться в игре.

Но все оказалось предельно просто, а если где-то и возникали трудности, то нам помогали их решать организаторы St. Twins. С сюжетом игры было сложнее: пару раз мы упускали очевидные улики и подозреваемых, но к концу игры смогли собраться и найти преступника.



Кстати, игра проходит не только в Москве. Франшиза интеллектуальной игры St. Twins уже представлена в 92 городах 18 стран мира. Каждый месяц вас ждет новая детективная игра, которая может стать отличным поводом собраться с друзьями или коллегами на мозговой штурм.

Следующая игра состоится 8 октября, регистрация команд уже началась!