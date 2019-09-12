Михаэлю Шумахеру провели экспериментальное лечение инъекциями

Кардиохирург Филипп Менаше, который занимается реабилитацией знаменитого гонщика Михаэля Шумахера, рассказал о новом экспериментальном лечении.

Напомним, что Михаэль Шумахер проходит курс лечения во французской клинике. В 2013 году он получил серьезную травму головы во время катания на горных лыжах. На какое-то время автогонщик «Формулы-1» впал в кому, но с 2014 года он находится в сознании и проходит курс реабилитации.

Долгое время о состоянии здоровья спортсмена ничего не сообщалось, а его лечение держалось в секрете. Но на днях главный лечащий врач Шумахера рассказал о состоянии здоровья гонщика.

Оказалось, что недавно Михаэлю Шумахеру провели экспериментальные инъекции стволовыми клетками. Гонщика доставили в обстановке строжайшей секретности из Швейцарии в отделение сердечно-сосудистой хирургии госпиталя имени Жоржа Помпиду в Париже.

Михаэль Шумахер находится в сознании, мы занимаемся его восстановлением. Другую информацию пока разглашать не можем, — сообщила медсестра госпиталя.

Известно, что вчера, 11 сентября, легендарный спортсмен вернулся домой в Швейцарию.

Инъекции стволовыми клетками проводил кардиохирург Филипп Менаше. Доктор известен использованием методик клеточной терапии для лечения заболеваний сердца, хотя подобная методика до сих пор считается экспериментальной.

Такие процедуры вряд ли в состоянии вылечить человека при серьезных травмах мозга, но могут решить проблемы с сердечно-сосудистой системой.