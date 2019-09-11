В Сети предлагают места в очередях за iPhone по цене до 500 тысяч рублей

По уже сложившейся традиции перед началом продажи нового iPhone пользователи сервисов объявлений стали выставлять на продажу места в очереди.

Самые первые объявления появились на «Юле» сразу же после презентации.

Поначалу минимальная цена составляла 80 тысяч рублей, а максимальная цена за место сейчас составляет 500 тысяч рублей — автор этого объявления готов вставать в очередь за неделю до начала продаж, приводит РИА Новости сообщение пресс-службы «Юлы».

Самые предприимчивые заявили о своей готовности встать в очередь уже 11 сентября и запросили за эту услугу 400 тысяч рублей.

На Avito опубликовано уже 75 объявлений с предложением продать место в очереди за новым iPhone.

Один из пользователь интернет-сервиса готов занять очередь за три дня до начала продаж (17 сентября) за 150 тысяч рублей, а группа из трех человек предложила за ту же услугу 200 тысяч рублей.

Стоимость нового iPhone по предзаказу на Avito начинается от 45,75 тысячи рублей, однако в одном из объявлений новую модель смартфона предлагают за 200 тысяч рублей.

Официальные цены на iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max варьируются от 59,9 тыс. рублей до 131,99 тыс. рублей.

Как известно, компания Apple презентовала новые модели iPhone 10 сентября, а их продажи в России стартуют 20 сентября.

Ранее «Ридус» рассказал, почему iPhone 11 разочаровывает.