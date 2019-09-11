В Сети предлагают места в очередях за iPhone по цене до 500 тысяч рублей
- 11 сентября 2019, 20:40
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
По уже сложившейся традиции перед началом продажи нового iPhone пользователи сервисов объявлений стали выставлять на продажу места в очереди.
Самые первые объявления появились на «Юле» сразу же после презентации.
Поначалу минимальная цена составляла 80 тысяч рублей, а максимальная цена за место сейчас составляет 500 тысяч рублей — автор этого объявления готов вставать в очередь за неделю до начала продаж, приводит РИА Новости сообщение пресс-службы «Юлы».
Самые предприимчивые заявили о своей готовности встать в очередь уже 11 сентября и запросили за эту услугу 400 тысяч рублей.
На Avito опубликовано уже 75 объявлений с предложением продать место в очереди за новым iPhone.
Один из пользователь интернет-сервиса готов занять очередь за три дня до начала продаж (17 сентября) за 150 тысяч рублей, а группа из трех человек предложила за ту же услугу 200 тысяч рублей.
Стоимость нового iPhone по предзаказу на Avito начинается от 45,75 тысячи рублей, однако в одном из объявлений новую модель смартфона предлагают за 200 тысяч рублей.
Официальные цены на iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max варьируются от 59,9 тыс. рублей до 131,99 тыс. рублей.
Как известно, компания Apple презентовала новые модели iPhone 10 сентября, а их продажи в России стартуют 20 сентября.
Ранее «Ридус» рассказал, почему iPhone 11 разочаровывает.
Войти через социальные сети: