Полпред в УФО просит власти Екатеринбурга не затягивать с опросом по храму

Опрос по месту строительства собора Святой Екатерины в Екатеринбурге должен быть проведен в октябре 2019 года. Его очередной перенос на более позднее время вполне может вызвать у жителей города недоверие к самой процедуре, считает полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УФО) Николай Цуканов.

Затягивание проведения опроса может быть расценено жителями как отвлечение общественности от городских проблем. Ведь еще есть масса первоочередных задач, решения которых ждут екатеринбуржцы. Это незаконченный ремонт дорог, проблемы с городским транспортом, ремонт больниц и поликлиник, строительство школ, замена ветхой системы водоснабжения и улучшение качества воды, — приводит слова Цуканова ТАСС.

Изначально власти Екатеринбурга хотели провести опрос в августе. Потом дату перенесли на третьи выходные сентября, однако планы вновь поменялись. В сентябре спикер гордумы Игорь Володин сообщил, что предварительно опрос состоится 12−13 октября.

«Дата переносилась, так как городская администрация хотела детально изучить площадки, по ним шла и идет общественная дискуссия», — сказал Володин.

В начале сентября рабочая группа, состоящая из представителей городской общественности, рассмотрела 11 079 обращений от граждан, в которых предлагались разные площадки для строительства храма. В итоге рабочая группа выбрала три наиболее упоминаемых в обращениях екатеринбуржцев площадки. Речь идет о следующих площадках:

площадка на улице Горького;

площадка на улице Фурманова-Белинского;

площадка на улице Челюскинцев.

Напомним, что в мае в Екатеринбурге проходили массовые протесты горожан против строительства храма Святой Екатерины в сквере у театра драмы. Митинги вылились в столкновения с охранниками строительной организации и сотрудниками полиции.

16 мая президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию в Екатеринбурге, предложил провести в городе опрос. Менее чем через час мэрия города пообещала исполнить поручение президента, после чего глава города Александр Высокинский вышел к участникам акции.