Житель Югры застрелил мужчину из-за замечания не ходить в обуви по квартире

Вчера Apple показала очередное обновление iPhone. Ничего действительно нового в смартфон не добавили — лишь провели работу над ошибками. Впрочем, компания уже долго придерживается такого подхода, и пользователи к этому привыкли. Если раньше новое поколение iPhone вызывало бурные споры, то сейчас фанаты и хейтеры не спешат браться за вилы. Большинство солидарно во мнении, что iPhone 11 — ничем не примечательный смартфон. Как Samsung или Huawei, только под управлением iOS.



Низкие ожидания оправдались

Может быть, потеря интереса связана с обилием утечек, которыми инсайдеры начали делиться с начала года. Так, дизайн iPhone 11 Pro стал известен за 8 месяцев до анонса. У компании просто не было второго шанса произвести первое впечатление.

Внешность новинки стала предметом шуток из-за неказистой тройной камеры. Квадратный блок с тремя объективами, микрофоном и вспышкой — самый спорный элемент iPhone 11 Pro. И будет печально, если его начнут копировать другие производители (а они начнут).

Есть и хорошие новости. Стеклянная задняя панель стала матовой, так что отпечатки будут не столь заметны. Кроме того, появилась зеленая расцветка в дополнение к серой, белой и золотой (it's revolution, Jony). Остается лишь спрятать все новшества под защитный чехол.



Ненужные инновации

Не обошлось и без улучшений по части «железа». Экран Super Retina XDR выдает пиковую яркость 1200 нит и вдвое более высокую контрастность, чем у iPhone XS. Однако в прошлом поколении дисплей уже настолько хорош, что дальнейший прогресс будет заметен лишь высокоточным измерительным приборам. Улучшить пользовательский опыт можно, подняв частоту обновления экрана до 90 Гц, но Apple этого не сделала — нужно же оставить что-то на следующий год.

Как обычно, новинка получила «самый мощный процессор на рынке». Это круто, только куда девать эту мощность в смартфоне. Потенциал могут раскрыть в будущем, если на iPhone выйдут серьезные видеоредакторы и другие профессиональные инструменты — не зря же смартфоны щеголяют приставкой «Pro».



Тем не менее, стоит похвалить Apple за работу над энергоэффективностью. Компания заявляет, что iPhone 11 Pro работает на 4 часа дольше, а iPhone 11 Pro Max — на 5 часов дольше в сравнении с прошлым поколением. Также в комплекте идет быстрая зарядка на 18 Вт, чего так не хватало ранее. Правда, в базовой модели iPhone 11 по-прежнему 5-ваттный адаптер, а более мощное зарядное устройство придется покупать отдельно.

Новая камера по прошлогодним стандартам

Впервые Apple реализовала тройную камеру в iPhone — к уже привычным стандартному и портретному модулям добавили «ширик». Также появились ночной режим и улучшение снимков при помощи ИИ.

Функции полезные, однако с их внедрением компания опоздала на год. Пока владельцы iPhone XS мучились в попытках снять что-то в темноте, пользователи Huawei P20 и Google Pixel 3 делились в соцсетях крутыми ночными фото. Не лучшее положение дел для мирового инноватора.



В Apple также не улучшили характеристики камер, оставив датчики изображения и оптику, как в прошлом поколении. Учитывая, что iPhone XS уступал Android-флагманам уже на старте, для нового поколения ситуация вовсе неутешительная.

Цены с другой планеты

Пора бы уже привыкнуть, что продукты Apple стоят дорого. Но если раньше они предлагали взамен продуманный дизайн и новый пользовательский опыт, то сейчас от былой славы остались только имя и очереди на старте продаж.

В России iPhone 11 Pro оценен в 89 990 рублей за базовую версию с 64 ГБ памяти. Разумеется, такой объем памяти недостаточен для современного пользователя, и тот скорее возьмет смартфон с 256 ГБ за 103 990 рублей. Промежуточного варианта со 128 ГБ не предусмотрено. Если нужен экран побольше, то придется выложить 113 990 рублей за iPhone 11 Pro Max на 256 ГБ. Интересно, с каких пор смартфоны стоят как продвинутые ноутбуки?



Что думают эксперты

В несостоятельности нового смартфона Apple убеждены многие обозреватели и аналитики. Владелец Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что компания пытается экономить на всем:

В Apple пытались создать видимость инноваций и снижения цен, однако получилось не очень хорошо. Это вымученный аппарат с плохим дизайном и экономией на мелочах. Экраны без поддержки Always-On Display, старые сенсоры в камерах, отсутствие быстрой зарядки в младшей версии, отсутствие быстрой беспроводной и реверсивной зарядки во всех новых смартфонах. 64 ГБ встроенной памяти в 2019-м году это курам на смех. У Apple давно не было настолько скучных устройств, и при этом настолько дорогих.

Редактор портала Droider.ru Борис Веденский убежден, что новый iPhone — попытка догнать конкурентов:



Было очень странно смотреть презентацию. Формально все характеристики стали лучше, но как это скажется на пользовательском опыте, рассказать забыли. Показали безликие графики производительности без каких-либо объяснений, вообще не было каких-то технических подробностей. Все что показали — попытка догнать остальных производителей. Ну и модель с поддержкой двух SIM-карт доступна только в Китае.

Так же считает руководитель mobiltelefon.ru Евгений Макаров:

Apple, мне кажется, сама осознает, что в плане каких-то инноваций сейчас выступает в роли догоняющей по железному направлению. Новые iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max не предложили ничего кардинально свежего, чего бы мы уже не встречали у топовых решений на Android. В смартфоны добавили ультраширокоугольный модуль, который у Android уже до среднебюджетных решений добрался, добавилась зеленая расцветка и… больше зацепиться особо не за что. Конечно, выросла производительность, поднялась автономность, стал лучше экран, на что тоже был сделан упор. Но кто-нибудь помнит анонс топовых устройств, где эти параметры остались бы на прежнем уровне или ухудшились? Расстроило исчезновение 3D Touch.

Кроме того, Евгений обратил внимание на нетипичное поведение компании на презентации:



Еще меня удивил слайд сравнения iPhone 11 на чипсете A13 Bionic со смартфонами Samsung, Google и Huawei на процессорах Snapdragon и Kirin. Не припомню, чтобы в прошлом Apple снисходила до прямого сравнения со смартфонами конкурентов. Полагаю, это явный признак того, что в компании открыто признают в них оппонентов и видят в них угрозу для смартфонного бизнеса (слайд, конечно, с графиком в пользу Apple A13, но сам факт!).

Подводя итог, руководитель mobiltelefon.ru посетовал на высокую цену и отсутствие инноваций: