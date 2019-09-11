Израильские ВВС нанесли массированные удары по Газе

Военно-воздушные силы (ВВС) Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковали объекты исламистской группировки ХАМАС в секторе Газа.

Атака произошла в ответ на выпущенные с территории анклава две ракеты.

Наши истребители нанесли 15 ударов по террористическим целям в секторе Газа в ответ на ракеты, выпущенные по Израилю сегодня вечером, — сообщается на сайте ЦАХАЛ.

Отмечается, что авиаудары были нанесены по заводу по производству оружия, по военно-морскому комплексу и тоннелям, которые использует ХАМАС.

В сообщении Армии обороны Израиля говорится, что в зоне обстрела палестинских ракет оказались около полумиллиона израильских граждан.

В их числе — премьер-министр Биньямин Нетаньяху, который проводил предвыборную встречу с активистами партии Ликуд в Ашдоде.

Встреча была прервана сигналом ракетной тревоги. Премьер на несколько минут был эвакуирован со сцены в защищенное помещение.

Ранее сообщалось, что из сектора Газа по израильским городам Ашкелон и Ашдод было выпущено пять ракет.

ХАМАС признан террористической организацией Израилем, Канадой, США, Японией и Европейским Союзом, а также запрещен в Иордании и Египте.

