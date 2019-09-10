ФБК покинул один из самых верных сторонников Алексея Навального

Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Владислав Здольников заявил, что отказывается от дальнейшей работы в команде Алексея Навального. Причиной такого решения, говорит Здольников, стали кумовство и неорганизованность в ФБК.

В частности, Владиславу не понравилось то, как Навальный и его приближенные отбирали участвующих в выборах в Мосгордуму кандидатов, за которых они призывали отдать голос в рамках так называемого «умного голосования».

«Весной Навальный заявляет принцип „умного голосования“: второй после единоросcа. В 30-м округе Москвы вторым шел независимый кандидат Роман Юнеман. Однако Навальный почему-то призвал всех голосовать за Владислава Жуковского, который баллотировался при поддержке КПРФ. Жуковский был третьим, но это проигнорировали. Скорее всего, у Навального были личные договоренности с Владиславом Жуковским. То есть то самое кумовство, с которым ФБК борется во власти. В результате Юнеман набрал 28,3%, а Жуковский 24,8%. Это единственный случай из 45-ти, когда кандидат, фигурирующий в системе „умного голосования“, занял не первое и не второе место», — написал Здольников в своем блоге.

Еще Владислав обвинил команду Алексея Навального в откровенном вранье. В августе пресс-секретарь Навально Кира Ярмыш пожаловалась, что провайдер «МаксимаТелеком» блокирует сайты проектов ФБК в московском метро по политическим причинам. Однако, по словам Здольникова, это не так.

На самом деле блокируются IP-адреса сервиса CloudFlare, с которых ФБК отдаёт свои сайты. Причём далеко не только в метро, а ещё на куче других провайдеров. Потому что IP-адреса CloudFlare много раз заблокированы Роскомнадзором по решениям судов из-за всяких онлайн-казино и так далее. С этим сталкивается огромное количество сайтов, которые пытаются использовать сервис CloudFlare в России. Поэтому, его стараются не использовать, — говорит Владислав.

Здольдиков утверждает, что обсуждал эту проблему с IT-специалистами ФБК. После этого ресурсы ФБК какое-то время использовали CloudFlare только в экстренных случаях, и сайты были доступны даже в метро. Но затем в IT-отделе ФБК сменились специалисты, и CloudFlare вновь сделали главной платформой. Владислав Здольников объяснял Алексею Навальному ситуацию с CloudFlare, даже просил его удалить ролик с обвинениями и опровергнуть их публично, однако никакой реакции нет последовало.

Также Владислав Здольников обращает внимание на заявление Ярмыш о том, что сайт msk. vote со списком кандидатов в Мосгордуму якобы не принадлежит ФБК. Он назвал данную информацию неправдоподобной, поскольку, с его слов, ресурс msk. vote был создан ФБК одновременно с такими сайтами организации, как 2019. vote и spb. vote.

«Причем понятно, что там был некий хитрый план, но всегда можно обойтись без вранья. В итоге все всё понимают, но ФБК продолжает врать. Возможно, для вас это маленькая ложь. Тогда позвольте два вопроса: а где та грань, с которой заканчивается маленькая ложь, а начинается большая?» — вопрошает Владислав.



При этом Здольников продолжает симпатизировать Алексею Навальному и его приближенным. Он готов вернуться в организацию, если ФБК выполнит три условия: объяснит поддержку Жуковского, публично извинится и признает, что msk. vote — сайт ФБК, публично извинится перед сторонниками за ролик о провайдере «МаксимаТелеком».

Другой бывший сотрудник ФБК Виталий Серуканов охарактеризовал Здольникова как одного из наиболее преданных Навальному «сектантов».



Здольников был таким «ручным псом». Он всегда неистово верил в Навального и никогда не задумывался о том, прав Алексей или не прав. Еще он был активным участником травли людей, которые покидали ФБК. Но все, что он сегодня сказал, является правдой. И то, что Здольников сделал такое резкое заявление, говорит о начале развала ФБК. По сути, самые верные и фанатичные люди начали сливать своего вождя, — рассказал Серуканов в интервью «Ридусу».

«Почему Владислав это сделал? — задается вопросом наш собеседник. — Должно быть, он почувствовал, что отношение вождей к нему изменилось, что он больше не считается каким-то уникальным, особенным. При этом он очень боится, что станет объектом травли со стороны бывших коллег. Поэтому он одновременно и обвиняет этих людей, и сыплет в их адрес комплиментами. Типичное поведение сектанта, который все понимает, но до конца выйти не может».