В Геленджике сгорел центральный рынок
- 10 сентября 2019, 11:45
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Геленджике на центральном рынке во вторник утром, 10 сентября, начался серьезный пожар, сообщает kp.ru.
Сначала загорелся один из торговых павильонов, затем огонь перекинулся на соседние точки и ряды.
Сообщение о возгорании поступило на пульт Геленджикского пожарно-спасательного гарнизона в 9:22 по московскому времени, отмечает издание.
В 9:25 на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения.
Огонь распространился на площади 300 квадратных метров, сообщается на сайте регионального управления МЧС.
В 10:55 открытое горение было ликвидировано. Сейчас пожарные разбирают и поливают конструкции.
Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, один человек был госпитализирован из-за отравления угарным газом.
Как сообщал «Ридус», два дня назад в Геленджике произошел не менее серьезный пожар. Площадь возгорания жилого дома на Борисовской улице составила около одной тысячи квадратных метров.
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