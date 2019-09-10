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В Геленджике сгорел центральный рынок

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© МЧС России/ТАСС

© МЧС России/ТАСС

В Геленджике на центральном рынке во вторник утром, 10 сентября, начался серьезный пожар, сообщает kp.ru.

Сначала загорелся один из торговых павильонов, затем огонь перекинулся на соседние точки и ряды.

Сообщение о возгорании поступило на пульт Геленджикского пожарно-спасательного гарнизона в 9:22 по московскому времени, отмечает издание.

В 9:25 на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения.

Огонь распространился на площади 300 квадратных метров, сообщается на сайте регионального управления МЧС.

В 10:55 открытое горение было ликвидировано. Сейчас пожарные разбирают и поливают конструкции.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, один человек был госпитализирован из-за отравления угарным газом.

Как сообщал «Ридус», два дня назад в Геленджике произошел не менее серьезный пожар. Площадь возгорания жилого дома на Борисовской улице составила около одной тысячи квадратных метров.

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