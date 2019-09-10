Ученый поджег себя у здания госсовета Удмуртии
- 10 сентября 2019, 11:18
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В столице Удмуртии Ижевске мужчина поджег себя у здания госсовета, сообщает kp.ru.
Поджегший себя является заслуженным деятелем науки Удмуртии, его зовут Альберт Разин.
Ученый является активистом движения за сохранение удмуртского народа.
Источники в госсовете республики рассказали изданию, что Разин ранее неоднократно обращался к ним и в министерство национальной политики региона с неадекватными требованиями.
Как сообщил приятель Разина, также стоявший в пикете у здания, Альберт Алексеевич выдвигал требования к депутатам.
Мы пришли с утра и депутатам раздали обращения. Он стоял с плакатами. Разговаривали с ним, потом он ушел отдохнуть. Прошло примерно 10—15 минут, повернулся, а тут уже все горит, — рассказал изданию приятель ученого активист Петр.
По данным регионального министерства здравоохранения, мужчина получил 100% ожогов тела.
Приехавший на место происшествия руководитель СУ СКР по Удмуртии Рустам Тугушев также подтвердил, что пострадавшим является Альберт Разин.
Следствие проведет по данному факту процессуальную проверку.
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