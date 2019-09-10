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Ученый поджег себя у здания госсовета Удмуртии

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© visualhunt.com

В столице Удмуртии Ижевске мужчина поджег себя у здания госсовета, сообщает kp.ru.

Поджегший себя является заслуженным деятелем науки Удмуртии, его зовут Альберт Разин.

Ученый является активистом движения за сохранение удмуртского народа.

Источники в госсовете республики рассказали изданию, что Разин ранее неоднократно обращался к ним и в министерство национальной политики региона с неадекватными требованиями.

Как сообщил приятель Разина, также стоявший в пикете у здания, Альберт Алексеевич выдвигал требования к депутатам.

Мы пришли с утра и депутатам раздали обращения. Он стоял с плакатами. Разговаривали с ним, потом он ушел отдохнуть. Прошло примерно 10—15 минут, повернулся, а тут уже все горит, — рассказал изданию приятель ученого активист Петр.

По данным регионального министерства здравоохранения, мужчина получил 100% ожогов тела.

Приехавший на место происшествия руководитель СУ СКР по Удмуртии Рустам Тугушев также подтвердил, что пострадавшим является Альберт Разин.

Следствие проведет по данному факту процессуальную проверку.

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