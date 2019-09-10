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Украинский омбудсмен анонсировала новый обмен пленными

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© AP Photo/Alexander Zemlianichenko/ТАСС

© AP Photo/Alexander Zemlianichenko/ТАСС

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила в эфире телеканала «1+1», что Украина намерена вернуть 113 своих граждан, удерживаемых в России.

На данный момент верифицированы 113 политзаключенных украинцев, из них 89 крымских татар, — отметила омбудсмен.

По ее словам, очередной обмен пленными между Москвой и Киевом может состояться до конца 2019 года.

Денисова добавила, что переговоры по поводу обмена заключенными продолжаются, отмечает ФАН.

Как сообщал «Ридус», в субботу, 7 сентября, состоялся обмен заключенными между Москвой и Киевом по схеме «35 на 35».

В Россию, в частности, в числе освобожденных вернулся главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, больше года проведший в заключении по обвинению в государственной измене.

На Украину вернулись все 24 моряка, которые были задержаны в прошлом ноябре во время инцидента в Керченском проливе, а также режиссер Олег Сенцов, осужденный в России за подготовку терактов в Крыму.

На 18 сентября в Минске намечена встреча контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, которой предстоит обсудить перспективу обмена пленными между Киевом и Донбассом в формате «всех установленных на всех установленных».

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