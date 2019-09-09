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В Голландии мужчина застрелил несколько человек

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© Twitter.com

© Twitter.com

В голландском городе Дордрехт на юге-западе страны неизвестный мужчина открыл стрельбу по людям.

«В результате стрельбы в Дордрехте несколько человек погибли», — говорится в сообщении полиции общины Роттердам в Twitter.

По информации местных СМИ, погибли как минимум три человека, еще один серьезно ранен.

Уточняется, что стрелок открыл огонь в жилом доме.

По сведениям газеты Telegraaf, огонь по членам своей семьи открыл полицейский, который затем покончил с собой.

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