В Голландии мужчина застрелил несколько человек
- 09 сентября 2019, 21:46
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В голландском городе Дордрехт на юге-западе страны неизвестный мужчина открыл стрельбу по людям.
«В результате стрельбы в Дордрехте несколько человек погибли», — говорится в сообщении полиции общины Роттердам в Twitter.
По информации местных СМИ, погибли как минимум три человека, еще один серьезно ранен.
Уточняется, что стрелок открыл огонь в жилом доме.
По сведениям газеты Telegraaf, огонь по членам своей семьи открыл полицейский, который затем покончил с собой.
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