В Голландии мужчина застрелил несколько человек

В голландском городе Дордрехт на юге-западе страны неизвестный мужчина открыл стрельбу по людям.

«В результате стрельбы в Дордрехте несколько человек погибли», — говорится в сообщении полиции общины Роттердам в Twitter.

По информации местных СМИ, погибли как минимум три человека, еще один серьезно ранен.

Уточняется, что стрелок открыл огонь в жилом доме.



По сведениям газеты Telegraaf, огонь по членам своей семьи открыл полицейский, который затем покончил с собой.

