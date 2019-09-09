Фермер нашел клад XIII века с 14 тысячами монет

Клад с серебряными и медными монетами XIII века обнаружил на своем участке около города Варей в центре страны французский фермер, сообщает радиостанция France Bleu.

Вместе со своим другом мужчина расчищал территорию от камней. В какой-то момент они наткнулись на предмет, похожий на металлический шар размером с баскетбольный мяч.

Чтобы очистить предмет от грязи, приятели поместили его в машинное масло. Через какое-то время найденный шар стал распадаться на отдельные фрагменты, которые оказались монетами разной величины.

Мужчины насчитали 14 тысяч монет, изготовленных из серебра и меди.

Клад они обнаружили еще в 2014 году, однако о своей находке рассказали только сейчас.

Приятели не смогли сразу определить ценность найденного сокровища и отправились к специалисту, которому потребовалось четыре года, чтобы провести экспертизу.

По словам эксперта, хозяином клада, вероятнее всего, был купец, который много путешествовал, так как среди монет встречаются деньги почти всех крупных городов Франции того времени.

Он также считает, что хозяин этих монет припрятал свои сбережения, чтобы избежать уплаты налогов.

Эксперт отметил, что проблематично подсчитать стоимость клада, так как цена монеты зависит от спроса на нее и от того, насколько редко она встречается.

«Некоторые монеты оцениваются в 100 евро, но во Франции всего 5 тысяч коллекционеров средневековых монет», — заключил специалист.