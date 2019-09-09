Посмотрите на робота, который тянет за собой самолет

Итальянские изобретатели из Istituto Italiano di Tecnologia представили своего нового робота под названием HyQReal. Несмотря на то, что у робота достаточно миниатюрные размеры, он очень мощный.

Например, HyQReal может буксировать настоящий самолет, что не удавалось сделать другим четвероногим роботам. Сообщается, что HyQReal — это уменьшенная версия робота HyQ, которого слегка доработали.

Недавно компания записала видеоролик, в котором можно посмотреть, как робот тянет за собой небольшой пассажирский самолет. Видно, что роботу нелегко, но он справляется с поставленной задачей.

За штурвалом самолета сидит пилот. Уточняется, то это было сделано для безопасности и корректировки движения судна.

Напомним, что длина итальянского робота — около 120 сантиметров, а высота — 90 сантиметров. Вес HyQReal составляет 130 килограммов, а одного заряда от батареи хватит на два часа работы.

Робота специально создавали для испытаний в тяжелых условиях — в воде, пыли, грязи. В случае падения HyQReal может самостоятельно подняться на ноги.