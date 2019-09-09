В Грозном мужчина открыл огонь по сотрудникам ГИБДД

В столице Чечни местный житель открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД, остановившим его машину для проверки документов.

Инцидент произошел на Петропавловском шоссе в Ленинском районе Грозного в 08:30.

Полицейские открыли огонь в ответ, в результате нарушитель был застрелен.

Им оказался 18-летний уроженец Надтеречного района Чеченской Республики Усман Азиев, сообщается на сайте регионального управления МВД.



В настоящее время следственно-оперативная группа выясняет все обстоятельства происшествия.