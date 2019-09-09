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В Грозном мужчина открыл огонь по сотрудникам ГИБДД

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© Mash

© Mash

В столице Чечни местный житель открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД, остановившим его машину для проверки документов.

Инцидент произошел на Петропавловском шоссе в Ленинском районе Грозного в 08:30.

Полицейские открыли огонь в ответ, в результате нарушитель был застрелен.

Им оказался 18-летний уроженец Надтеречного района Чеченской Республики Усман Азиев, сообщается на сайте регионального управления МВД.

В настоящее время следственно-оперативная группа выясняет все обстоятельства происшествия.

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