В Грозном мужчина открыл огонь по сотрудникам ГИБДД
- 09 сентября 2019, 12:22
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В столице Чечни местный житель открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД, остановившим его машину для проверки документов.
Инцидент произошел на Петропавловском шоссе в Ленинском районе Грозного в 08:30.
Полицейские открыли огонь в ответ, в результате нарушитель был застрелен.
Им оказался 18-летний уроженец Надтеречного района Чеченской Республики Усман Азиев, сообщается на сайте регионального управления МВД.
В настоящее время следственно-оперативная группа выясняет все обстоятельства происшествия.
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