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Пассажира рейса Ереван — Москва задержали после сообщения о бомбе

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Аэропорт Звартноц, Ереван © armlur.am / wikipedia.org

Аэропорт Звартноц, Ереван © armlur.am / wikipedia.org

В международном аэропорту Звартноц в Ереване задержали пассажира рейса авиакомпании S7, заявившего о бомбе на борту, сообщает пресс-служба Комитета гражданской авиации Армении.

Рейс должен был отправляться из столицы Армении в Москву.

По данным ведомства, в понедельник, 9 сентября, во время посадки в самолет один из пассажиров заявил о бомбе, однако никаких требований не предъявил.

Сотрудники службы безопасности оперативно изолировали этого пассажира.

На борту был проведен личный досмотр всех пассажиров, их ручной клади, багажа, груза, а также всего воздушного судна.

Тем не менее в самолете не обнаружили никаких опасных предметов.

Мужчину, сообщившего о бомбе, передали в линейный отдел полиции аэропорта, ведется следствие.

В комитете не уточнили, гражданином какой страны является задержанный пассажир.

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