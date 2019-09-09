В международном аэропорту Звартноц в Ереване задержали пассажира рейса авиакомпании S7, заявившего о бомбе на борту, сообщает пресс-служба Комитета гражданской авиации Армении.

Рейс должен был отправляться из столицы Армении в Москву.

По данным ведомства, в понедельник, 9 сентября, во время посадки в самолет один из пассажиров заявил о бомбе, однако никаких требований не предъявил.

Сотрудники службы безопасности оперативно изолировали этого пассажира.

На борту был проведен личный досмотр всех пассажиров, их ручной клади, багажа, груза, а также всего воздушного судна.

Тем не менее в самолете не обнаружили никаких опасных предметов.

Мужчину, сообщившего о бомбе, передали в линейный отдел полиции аэропорта, ведется следствие.

В комитете не уточнили, гражданином какой страны является задержанный пассажир.