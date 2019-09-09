Пассажира рейса Ереван — Москва задержали после сообщения о бомбе
- 09 сентября 2019, 12:00
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В международном аэропорту Звартноц в Ереване задержали пассажира рейса авиакомпании S7, заявившего о бомбе на борту, сообщает пресс-служба Комитета гражданской авиации Армении.
Рейс должен был отправляться из столицы Армении в Москву.
По данным ведомства, в понедельник, 9 сентября, во время посадки в самолет один из пассажиров заявил о бомбе, однако никаких требований не предъявил.
Сотрудники службы безопасности оперативно изолировали этого пассажира.
На борту был проведен личный досмотр всех пассажиров, их ручной клади, багажа, груза, а также всего воздушного судна.
Тем не менее в самолете не обнаружили никаких опасных предметов.
Мужчину, сообщившего о бомбе, передали в линейный отдел полиции аэропорта, ведется следствие.
В комитете не уточнили, гражданином какой страны является задержанный пассажир.
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