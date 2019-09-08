В Анапе объявили победителей фестиваля «Киношок»

В Анапе состоялась церемония закрытия XXVIII Открытого фестиваля «Киношок», во время которой были объявлены его победители.

Очередной кинофорум проходил с 1 по 8 сентября 2019 года.



Главный приз фестиваля «Золотая лоза» за лучший полнометражный фильм получила картина из Узбекистана «Горячая лепешка», режиссер Умид Хамдамов.

Обладателем приза за лучшую режиссуру стала российский кинорежиссер Лена Ланских с фильмом «Игры до 14+".

Приза за лучший сценарий получили Александр Адабашьян и Себастьян Аларкон. (Российско-чилийская картина «Оппозиционер», режиссер Себастьян Аларкон).

Призом имени А. Княжинского за лучшую операторскую работу награжден Мартин Сечанов. (Фильм: «Шыракшы» (Хранитель). Казахстан).

Обладателем приза за лучшую женскую роль стала Феруза Саидова. (Фильм: «Горячая лепёшка». Узбекистан).

Приза за лучшую мужскую роль удостоен Асанали Ашимов. (Фильм: «Аруах». Казахстан).

«Киношок» — открытый фестиваль кино стран СНГ и Балтии. Проходит в Анапе с 1992 года и является одним из крупнейших кинофестивалей России.

