Парламент Грузии утвердил нового премьер-министра

Парламент Грузии выразил вотум доверия правительству, которое возглавил бывший министр внутренних дел республики Георгий Гахария.

Таким образом депутаты утвердили нового премьер-министра, обновленный состав кабинета министров и правительственную программу.

Голосование транслировалось на сайте парламента в прямом эфире

За Гахарию и его правительство проголосовали 98 депутатов из 150, отмечает News.ru.

«Доверие выражено, постановление принято. Я хочу поздравить премьер-министра и правительство Грузии», — заявил, подведя итоги голосования, спикер парламента Арчил Талаквадзе.

Как сообщал «Ридус», в начале нынешней недели правящая партия «Грузинская мечта» выдвинула на пост главы правительства министра внутренних дел Георгия Гахарию,

Днем раньше стало известно о решении премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе уйти в отставку.