найти ×
   
  • USD -0.05
    66.00
  • EUR +0.01
    72.89
СохранитьСохранено0
×

0011138

Парламент Грузии утвердил нового премьер-министра

Small default
© wikipedia.org / კალისტრატე

© wikipedia.org / კალისტრატე

Парламент Грузии выразил вотум доверия правительству, которое возглавил бывший министр внутренних дел республики Георгий Гахария.

Таким образом депутаты утвердили нового премьер-министра, обновленный состав кабинета министров и правительственную программу.

Голосование транслировалось на сайте парламента в прямом эфире

За Гахарию и его правительство проголосовали 98 депутатов из 150, отмечает News.ru.

«Доверие выражено, постановление принято. Я хочу поздравить премьер-министра и правительство Грузии», — заявил, подведя итоги голосования, спикер парламента Арчил Талаквадзе.

Как сообщал «Ридус», в начале нынешней недели правящая партия «Грузинская мечта» выдвинула на пост главы правительства министра внутренних дел Георгия Гахарию,

Днем раньше стало известно о решении премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе уйти в отставку.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress
8025492читать позжечитаю позже
Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом
3026607читать позжечитаю позже

главное


Интернет
Юмор
Что это такое: 15 запутанных случаев, когда люди нашли причудливые вещи

И попросили интернет помочь понять, что это такое.

51049158читать позжечитаю позже

Общество
Юмор
Фотограф делает обычные фото на паспорт, но за кадром происходит вакханалия20 августа

Пылает огонь, люди стоят вверх ногами и хулиганят вовсю.

6010429читать позжечитаю позже