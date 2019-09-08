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1316020

Новые американские термоядерные бомбы оказались дефектными

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© wikimedia.org

© wikimedia.org

Американская термоядерная бомба В61 12-го поколения не прошла испытания, во время которых был обнаружен ряд дефектов, сообщает портал Defence News.

В связи с этим Национальное управление по ядерной безопасности США (NNSA) приняло решение отложить выпуск бомбы на полтора года. Та же участь постигла и боеголовку W88.

Выяснилось, что компоненты бомбы и боеголовки оказались недолговечными, хотя, по данным NNSA, они должны храниться не менее 30 лет.

Глава управления Чарльз Вердон подчеркнул, что В61 и W88 должны были быть запущены в производство в 2020 году, отмечает телеканал «360».

Как сообщал «Ридус», в августе 2017 года были проведены очередные испытания этой бомбы. Сброшенная с истребителя F-15E бомба не была оснащена ядерными боевыми частями. Первое испытание B61 без боевого заряда состоялось в марте того же года.

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Комментарии (3)

  • Small dca2d0ddce
    Алекс Карпсегодня, 16:50

    Собака лает а караван идёт.

  • Small 41ce7dc927
    Ольга Блументаль сегодня, 18:29

    Ридус, голубчик, дефективный - это о пока еще живых - учли есть психический или физический недостаток, а сломанная техника ДЕФЕКТНАЯ. Вот если у боеголовок проблемы с головой, искусственный интеллект свихнулся, тогда определение подойдет, но в ироническом смысле.

  • Есть ответы (1)
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