Новые американские термоядерные бомбы оказались дефектными

Американская термоядерная бомба В61 12-го поколения не прошла испытания, во время которых был обнаружен ряд дефектов, сообщает портал Defence News.

В связи с этим Национальное управление по ядерной безопасности США (NNSA) приняло решение отложить выпуск бомбы на полтора года. Та же участь постигла и боеголовку W88.

Выяснилось, что компоненты бомбы и боеголовки оказались недолговечными, хотя, по данным NNSA, они должны храниться не менее 30 лет.

Глава управления Чарльз Вердон подчеркнул, что В61 и W88 должны были быть запущены в производство в 2020 году, отмечает телеканал «360».

Как сообщал «Ридус», в августе 2017 года были проведены очередные испытания этой бомбы. Сброшенная с истребителя F-15E бомба не была оснащена ядерными боевыми частями. Первое испытание B61 без боевого заряда состоялось в марте того же года.