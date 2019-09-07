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Валуев предсказал победителя боя между Нурмагомедовым и Порье

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Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев дал свой прогноз на исход поединка между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.

Валуев уверен, что российский боец одержит уверенную победу.

«Хабиб победит, ему не привыкать побеждать», — сказал Валуев в интервью изданию «Чемпионат.com».

Бой между Нурмагомедовым и Порье за титул чемпиона UFC в легком весе состоится 7 сентября в Абу-Даби. Первый канал начнет его трансляцию в 22:30 мск.

Напомним, Нурмагомедов стал чемпионом UFC в апреле 2018 года после победы над Элом Яквинтой, а в октябре 2018 года россиянин защитил свой титул в бою с ирландцем Конором Макгрегором.

Из-за инцидента, произошедшего после победы над Макгрегором Нурмагомедов был дисквалифицирован.

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