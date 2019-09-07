Что можно есть перед сном худеющим

Команда американских диетологов рассказала, что есть перед сном не вредно, если делать это правильно. По словам ученых, легкий перекус перед отходом ко сну даже может снизить риск появления ожирения.

Особенно эти рекомендации подходят людям, страдающим от сахарного диабета, — рассказали ученые.

Но эти рекомендации будут работать, если в течение всего дня вы правильно питаетесь, а ваш рацион достаточно разнообразный. Также не стоит забывать о физической нагрузке и режиме дня.

Вечером следует есть небольшие порции еды, содержащие большой процент белка и низкое содержание углеводов и жиров. Например, это может быть куриная грудка с гречкой или творог. Хлеб, сладости, красное мясо лучше оставить на завтрак и обед.

Придерживаясь такого рациона, вы будете держать сахар в норме во время сна.

Высокобелковый ужин и перекус перед сном могут содержать вареные яйца, миндаль и грецкий орех, греческий йогурт без сахара, помидоры, огурцы и морковь.