Названа главная польза шоколада
- 07 сентября 2019, 11:56
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Международная команда ученых провела исследование, в ходе которого выяснила, что определенный шоколад может быть полезен для нашего организма.
В ходе многолетних испытаний специалисты заявили, что темный и горький шоколад могут не только поднимать настроение, но и бороться с серьезными заболеваниями.
Например, при регулярном употреблении горького и темного шоколада существенно снижается риск развития инсульта и инфаркта.
Новое исследование также показало, что шоколад можно употреблять в пищу для профилактики тромбообразований. Ко всему прочему темный шоколад может нормализовать состояние флоры, — рассказали авторы работы.
Если есть небольшие дозы шоколада, то можно снизить вероятность воспаления в сосудистой стенке и риск инсульта.
Уточняется, что небольшие дозы горького шоколада могут быть полезны в профилактике развития сахарного диабета. Злоупотреблять сладким не стоит, так как это может привести к ожирению, проблемам с сердцем и диабету.
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