найти ×
   
  • USD -0.05
    66.00
  • EUR +0.01
    72.89
СохранитьСохранено0
×

4014076

Названа главная польза шоколада

Small 8c0837760a
  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Международная команда ученых провела исследование, в ходе которого выяснила, что определенный шоколад может быть полезен для нашего организма.

В ходе многолетних испытаний специалисты заявили, что темный и горький шоколад могут не только поднимать настроение, но и бороться с серьезными заболеваниями.

Например, при регулярном употреблении горького и темного шоколада существенно снижается риск развития инсульта и инфаркта.

Новое исследование также показало, что шоколад можно употреблять в пищу для профилактики тромбообразований. Ко всему прочему темный шоколад может нормализовать состояние флоры, — рассказали авторы работы.

Если есть небольшие дозы шоколада, то можно снизить вероятность воспаления в сосудистой стенке и риск инсульта.

Уточняется, что небольшие дозы горького шоколада могут быть полезны в профилактике развития сахарного диабета. Злоупотреблять сладким не стоит, так как это может привести к ожирению, проблемам с сердцем и диабету.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Страх кота оказался сильнее закона всемирного тяготения
280179248читать позжечитаю позже
Интернет
Что это такое: 15 запутанных случаев, когда люди нашли причудливые вещи
50049158читать позжечитаю позже

главное


Культура
История
Самая развратная женщина христианства на картинах, иконах и плакатах

Поговорим о самом секси-персонаже книги «Апокалипсис».

26467496читать позжечитаю позже
|статья

Музыка
Каковы новейшие веяния в белорусском рэпе19 июля 2018

Хип-хоп исполнитель и битмейкер из Минска Murovei на своем новом альбоме «Мрачный сезон» довольно радикально «освежил» звук.

103504читать позжечитаю позже