Названа главная польза шоколада

Международная команда ученых провела исследование, в ходе которого выяснила, что определенный шоколад может быть полезен для нашего организма.

В ходе многолетних испытаний специалисты заявили, что темный и горький шоколад могут не только поднимать настроение, но и бороться с серьезными заболеваниями.

Например, при регулярном употреблении горького и темного шоколада существенно снижается риск развития инсульта и инфаркта.

Новое исследование также показало, что шоколад можно употреблять в пищу для профилактики тромбообразований. Ко всему прочему темный шоколад может нормализовать состояние флоры, — рассказали авторы работы.

Если есть небольшие дозы шоколада, то можно снизить вероятность воспаления в сосудистой стенке и риск инсульта.

Уточняется, что небольшие дозы горького шоколада могут быть полезны в профилактике развития сахарного диабета. Злоупотреблять сладким не стоит, так как это может привести к ожирению, проблемам с сердцем и диабету.