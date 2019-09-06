Под обломками здания в Подмосковье обнаружено тело погибшего

На месте обрушения части здания бывшего детского лагеря, которое произошло накануне в подмосковном Сергиевом Посаде, спасатели обнаружили тело погибшего.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, под завалами могут находиться еще два человека.

В настоящее время продолжаются поисковые работы на месте обрушения, площадь которого составила 64 кв. м.

В МЧС уточнили, что ЧП произошло в четверг, 5 сентября, при демонтаже конструкций пятиэтажного здания. В результате под завалами могли оказаться три человека.

Как отмечает агентство, перед тем как приступить к разбору завалов и поисковым работам, спасатели были вынуждены демонтировать навесные конструкции, которые могли рухнуть в любой момент.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Ранее сообщалось, что под завалами обрушившегося в Московской области здания находятся трое рабочих.

