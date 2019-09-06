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На Ставрополье вырастили самый большой и сладкий арбуз в России

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© vk.com/26stik

© vk.com/26stik

По итогам «Агро баттла 2019» представители Росстандарта, Минсельхоза и другие эксперты установили, что самый большой и сладкий арбуз в России вырастили в Ставропольском крае.

Как сообщает «МК», ягода весом 47,96 кг выросла селе Красное на территории К(Ф)Х «Пономарево».

Второе место занял арбуз из Оренбургской области, а третье — из Белгородской области.

При этом арбуз из Степновского района Ставрополья был признан самым вкусным.

Инициатором мероприятия стал бахчевод из Соль-Илецка Оренбургской области Петр Есипчугов. Он вызвал на баттл ставропольского производителя арбузов Романа Пономарева.

В итоге же участие в конкурсе приняли более 300 производителей бахчевых культур со всей России, пишет издание.

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