На Ставрополье вырастили самый большой и сладкий арбуз в России
- 06 сентября 2019, 19:18
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
По итогам «Агро баттла 2019» представители Росстандарта, Минсельхоза и другие эксперты установили, что самый большой и сладкий арбуз в России вырастили в Ставропольском крае.
Как сообщает «МК», ягода весом 47,96 кг выросла селе Красное на территории К(Ф)Х «Пономарево».
Второе место занял арбуз из Оренбургской области, а третье — из Белгородской области.
При этом арбуз из Степновского района Ставрополья был признан самым вкусным.
Инициатором мероприятия стал бахчевод из Соль-Илецка Оренбургской области Петр Есипчугов. Он вызвал на баттл ставропольского производителя арбузов Романа Пономарева.
В итоге же участие в конкурсе приняли более 300 производителей бахчевых культур со всей России, пишет издание.
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