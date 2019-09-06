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За рулем попавшего в ДТП автомобиля оказался 9-летний житель Нижнего Тагила

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© УГИБДД Нижнего Тагила

© УГИБДД Нижнего Тагила

Ученик третьего класса из Нижнего Тагила решил поупражняться в управлении автомобилем, хотя никогда до этого не сидел за рулем.

Взяв у отца ключи от машины LADA Priora, 9-летний мальчик поехал на ней в школу, но, выезжая из двора, врезался в иномарку, двигавшуюся по главной улице.

«Выезжая с парковки около дома № 53 на улице Окунева, водитель „Лады“ врезался в Mitsubishi», — сообщили URA.RU в отделении пропаганды УГИБДД Нижнего Тагила.

Уточняется, что за рулем иномарки находилась 32-летняя женщина.

В результате ДТП третьеклассник ушиб нос. Выяснилось, что раньше он ни разу не водил машину, но видел, как это делают взрослые.

Отвечать за поступок сына придется его родителям, пишет издание.

Ранее было опубликовано видео с 4-летним мальчиком, находящимся за рулем внедорожника «Мерседес Гелендваген». На кадрах видно, что ребенок сидит на коленях у отца, который на приличной скорости едет по МКАДу, обгоняя другие автомобили.

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