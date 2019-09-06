Случаи смерти от вейпа продолжают расти

Американские ученые рассказали, что за последние несколько месяцев произошел второй случай смерти из-за использования электронных парителей.

Напомним, что недавно в больницы США поступили около 200 пациентов с различными заболеваниями дыхательных путей после курения вейпа или электронных сигарет. Большая часть пациентов оказалась детьми и подростками.

Точная причина заболевания неизвестна, но скорее всего, это связано с непроверенными химическими веществами, которые добавляют в курительные смеси.

Из 200 пациентов двое так и не вышли из комы. Заболевание проявлялось у всех одинаково: головокружение, одышка, боль в груди, рвота, диарея и стремительная потеря веса.

Мы предполагаем, что в продаже появился неизвестный табак или курительная смесь, которые не проходили проверку и не получили сертификацию, — поясняют специалисты.

Управление здравоохранения штата Орегон призывает курильщиков не приобретать устройства для парения, смеси и табак в сомнительных местах, так как это может быть опасно для здоровья.

Известно, что часть пострадавших призналась: смесь для вейпов, которую они курили, содержала никотин и тетрагидроканнабинол — психоактивный ингредиент марихуаны. По словам медиков, во всех случаях заметны схожие черты, но пока сложно сказать, какой продукт, растворитель или масло, нанесли ущерб здоровью.