найти ×
   
  • USD -0.05
    66.00
  • EUR +0.01
    72.89
СохранитьСохранено0
×

002206

Гинекологи рассказали, почему женщины не торопятся рожать

Small 8c0837760a
  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Врачи акушеры-гинекологи рассказали, что с появлением репродуктивной медицины женщины стали откладывать беременность на более поздний возраст. Пациентки до 25 лет даже не поднимают вопросы о планировании детей, а девушки от 25 до 30 лет считают, что еще рано.

Все говорят о необходимости повышения рождаемости в мире, и начинать нужно с информирования в кабинетах гинеколога. Многие ошибочно думают, что ЭКО — это универсальная процедура, которая поможет забеременеть каждой девушке, но это не так, — пояснили авторы работы.

82% опрошенных акушеров-гинекологов сообщили, что большинство их пациенток не планирует беременность сразу после замужества.

К сожалению, реальность такова, что даже метод экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) дает лишь 5% успеха на беременность у женщин старше 40 лет. Чем раньше девушка выявит причины бесплодия, тем больше шансов ей помочь, считают врачи.

Авторы исследования пришли к выводу, что гинекологам стоит чаще информировать своих пациенток о репродуктивных возможностях их организма.

Также опрос показал, что 117 врачей, принявших участие в исследовании, чаще говорят с пациентками о средствах контрацепции, а не о фертильности.

Женщинам, которые не планируют беременность в ближайшее время, все равно следует пройти все необходимые обследования, чтобы удостовериться в отсутствии проблем, заключили ученые.
Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Наука и техника
Как неандертальцы делали клей
009510читать позжечитаю позже
Экономика
Эксперты ВШЭ дали России «год-полтора» до кризиса
-6134096читать позжечитаю позже

главное


Путешествия
Как живет «освобожденный» Донбасс: Северодонецк и Лисичанск — экс-ЛНР

Скажу честно, ехать сюда мне было страшно. Очень не хотелось.

514959093читать позжечитаю позже

Город
Предсмертные панорамные фото заброшенной больницы в Ховрино17 ноября 2018

Как проходит в Ховрино снос знаменитой недостроенной больницы.

-2548489читать позжечитаю позже