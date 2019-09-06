Гинекологи рассказали, почему женщины не торопятся рожать

Врачи акушеры-гинекологи рассказали, что с появлением репродуктивной медицины женщины стали откладывать беременность на более поздний возраст. Пациентки до 25 лет даже не поднимают вопросы о планировании детей, а девушки от 25 до 30 лет считают, что еще рано.

Все говорят о необходимости повышения рождаемости в мире, и начинать нужно с информирования в кабинетах гинеколога. Многие ошибочно думают, что ЭКО — это универсальная процедура, которая поможет забеременеть каждой девушке, но это не так, — пояснили авторы работы.

82% опрошенных акушеров-гинекологов сообщили, что большинство их пациенток не планирует беременность сразу после замужества.



К сожалению, реальность такова, что даже метод экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) дает лишь 5% успеха на беременность у женщин старше 40 лет. Чем раньше девушка выявит причины бесплодия, тем больше шансов ей помочь, считают врачи.

Авторы исследования пришли к выводу, что гинекологам стоит чаще информировать своих пациенток о репродуктивных возможностях их организма.

Также опрос показал, что 117 врачей, принявших участие в исследовании, чаще говорят с пациентками о средствах контрацепции, а не о фертильности.