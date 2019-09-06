найти ×
   
  • USD -0.05
    66.00
  • EUR +0.01
    72.89
СохранитьСохранено0
×

104949

Рассекречены места высадки роверов на Марсе

Small 8c0837760a
  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Агентство NASA определилось с местами для высадки аппаратов на поверхности Марса во время следующих миссий. До этого в Сеть попадала информация от разных недостоверных источников, и недавно директор Лаборатории изображений планет при Аризонском университете Альфред Макьюэн рассекретил выбранные регионы.

Сообщается, что ранее в интернете появились догадки, что именно эти места будут исследовать марсоходы. Снимки с отмеченными зонами опубликовал автор книги о космосе Роберт Циммерман.

Как заявляет сам писатель, он случайно обнаружил на сайте NASA карту, на которой были сделаны отметки «кандидат на посадку аппарата SpaceX Starship». Мужчина предположил, что информация попала на сайт ошибочно, поэтому Циммерман сразу же сохранил себе изображения.

Представители NASA рассказали, что это действительно настоящие снимки, на которых помечены перспективные для исследований участки Красной планеты. Они анализировали поверхность Марса еще в 2017 году.

Потенциальные места высадки корабля SpaceX на поверхность Марса

Потенциальные места высадки корабля SpaceX на поверхность Марса

NASA

Как только места были выбраны, лаборатория запросила снимки высокого разрешения с телескопа HiRISE, который принадлежит Аризонскому университету и установлен на космическом аппарате MRO. Возможности камеры на аппарате позволили сделать фотографию с разрешением до 0,3 метра на пиксель.

Получившиеся снимки были проанализированы специалистами, и в итоге NASA выбрало девять потенциальных мест для приземления аппарата компании Илона Маска.

Напомним, что NASA готовится к совместной миссии со SpaceX: тяжелая ракета-носитель Starship должна отправить к Марсу спускаемый аппарат Red Dragon, который, в свою очередь, приземлится на поверхность.

Планируется, что полет состоится в 2022 году.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
Похудевшая на 88 кг бухгалтер пожаловалась на ухудшение сексуальной жизни
5023949читать позжечитаю позже
Интернет
Дочь похвасталась русской красавицей-мамой и прославилась в зарубежных СМИ
8011314читать позжечитаю позже

главное


Путешествия
Путешествие на болгарских поездах в стиле граффити

Путешествие на поезде по Болгарии это уникальный опыт как для путешественника.

25064815читать позжечитаю позже
|статья

Культура
История
История автора прижизненных портретов палачей революции и их жертв15 июля 2018

И палачи, и их жертвы — все они оказались на портретах несправедливо забытого мастера.

133425035читать позжечитаю позже