Рассекречены места высадки роверов на Марсе

Агентство NASA определилось с местами для высадки аппаратов на поверхности Марса во время следующих миссий. До этого в Сеть попадала информация от разных недостоверных источников, и недавно директор Лаборатории изображений планет при Аризонском университете Альфред Макьюэн рассекретил выбранные регионы.

Сообщается, что ранее в интернете появились догадки, что именно эти места будут исследовать марсоходы. Снимки с отмеченными зонами опубликовал автор книги о космосе Роберт Циммерман.

Как заявляет сам писатель, он случайно обнаружил на сайте NASA карту, на которой были сделаны отметки «кандидат на посадку аппарата SpaceX Starship». Мужчина предположил, что информация попала на сайт ошибочно, поэтому Циммерман сразу же сохранил себе изображения.

Представители NASA рассказали, что это действительно настоящие снимки, на которых помечены перспективные для исследований участки Красной планеты. Они анализировали поверхность Марса еще в 2017 году.

Потенциальные места высадки корабля SpaceX на поверхность Марса NASA

Как только места были выбраны, лаборатория запросила снимки высокого разрешения с телескопа HiRISE, который принадлежит Аризонскому университету и установлен на космическом аппарате MRO. Возможности камеры на аппарате позволили сделать фотографию с разрешением до 0,3 метра на пиксель.

Получившиеся снимки были проанализированы специалистами, и в итоге NASA выбрало девять потенциальных мест для приземления аппарата компании Илона Маска.

Напомним, что NASA готовится к совместной миссии со SpaceX: тяжелая ракета-носитель Starship должна отправить к Марсу спускаемый аппарат Red Dragon, который, в свою очередь, приземлится на поверхность.

Планируется, что полет состоится в 2022 году.