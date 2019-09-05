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Семья премьер-министра Украины задолжала более 800 долларов

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© president.gov.ua

© president.gov.ua

На Украине коммунальные предприятия города Чернигова несколько раз подавали в суд на премьер-министра Алексея Гончарука и его родных в связи с огромными долгами за горячую воду, газ и другие коммунальные услуги, сообщает украинское издание «Следствие.Инфо».

Общая сумма долга семьи премьер-министра составила более 21 тысячи гривен, что примерно равно 830 американским долларам.

Больше всего долгов накопилось за горячую воду. Так, в 2012 и 2014 годах суд обязал семью нынешнего премьера выплатить более 600 долларов коммунальному предприятию «Облтеплокомуненерго».

Кроме этого, у них 158 долларов долга за услуги ЖЭК — в 2011 и 2015 годах, отмечает издание.

Также более 40 долларов суд заставил заплатить Гончарука и его родных в 2011 и 2014 году «Черниговгазу».

Издание пишет, что пока неизвестно, уплатили ли политик и его родственники все эти долги.

При этом сам Гончарук сообщил журналистам, что «уже 19 лет не живет в Чернигове, и пообещал связаться с братом для прояснения ситуации с коммунальной задолженности».

Как сообщал «Ридус», 29 августа Верховная рада назначила Алексея Гончарука премьер-министром. За это решение проголосовали 290 депутатов. Кандидатуру Гончарука предложил президент Украины Владимир Зеленский.

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