Путин предложил кандидатуры на должность главы Кабардино-Балкарии

Три кандидатуры для избрания на должность главы Кабардино-Балкарии внес на рассмотрение парламента республики президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба регионального законодательного собрания.

Среди кандидатур главы российского государства — врио главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков, министр природных ресурсов и экологии КБР Ильяс Шаваев и директор республиканского филиала компании «Русгидро» Игорь Кладько.

Глава Кабардино-Балкарии, согласно конституции республики, избирается депутатами местного парламента.

Голосование по избранию главы региона ранее было назначено на 3 октября 2019 года.