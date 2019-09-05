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Путин предложил кандидатуры на должность главы Кабардино-Балкарии

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© Михаил Метцель/фотохост-агентство ТАСС

© Михаил Метцель/фотохост-агентство ТАСС

Три кандидатуры для избрания на должность главы Кабардино-Балкарии внес на рассмотрение парламента республики президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба регионального законодательного собрания.

Среди кандидатур главы российского государства — врио главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков, министр природных ресурсов и экологии КБР Ильяс Шаваев и директор республиканского филиала компании «Русгидро» Игорь Кладько.

Глава Кабардино-Балкарии, согласно конституции республики, избирается депутатами местного парламента.

Голосование по избранию главы региона ранее было назначено на 3 октября 2019 года.

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