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В Чечне местные жители нашли 250-килограммовую бомбу

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© МЧС

© МЧС

В Чечне специалисты МЧС обезвредили 250-килограммовую бомбу и реактивный снаряд системы залпового огня.

Опасные предметы обнаружили местные жители в Грозненском и Ачхой-Мартановском районах соответственно.

Для их обезвреживания прибыли пиротехники из Ростова-на-Дону, сообщается на сайте регионального управления МЧС РФ.

В ведомстве отметили, что, пролежав в земле около 20 лет, взрывоопасные предметы были в рабочем состоянии и могли сдетонировать в любой момент.

Операция по их уничтожению прошла в штатном режиме.

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