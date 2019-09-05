В Чечне местные жители нашли 250-килограммовую бомбу
- 05 сентября 2019, 16:04
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Чечне специалисты МЧС обезвредили 250-килограммовую бомбу и реактивный снаряд системы залпового огня.
Опасные предметы обнаружили местные жители в Грозненском и Ачхой-Мартановском районах соответственно.
Для их обезвреживания прибыли пиротехники из Ростова-на-Дону, сообщается на сайте регионального управления МЧС РФ.
В ведомстве отметили, что, пролежав в земле около 20 лет, взрывоопасные предметы были в рабочем состоянии и могли сдетонировать в любой момент.
Операция по их уничтожению прошла в штатном режиме.
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