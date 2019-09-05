В Чечне местные жители нашли 250-килограммовую бомбу

В Чечне специалисты МЧС обезвредили 250-килограммовую бомбу и реактивный снаряд системы залпового огня.

Опасные предметы обнаружили местные жители в Грозненском и Ачхой-Мартановском районах соответственно.

Для их обезвреживания прибыли пиротехники из Ростова-на-Дону, сообщается на сайте регионального управления МЧС РФ.

В ведомстве отметили, что, пролежав в земле около 20 лет, взрывоопасные предметы были в рабочем состоянии и могли сдетонировать в любой момент.

Операция по их уничтожению прошла в штатном режиме.