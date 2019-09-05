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Полезна ли вегетарианская диета

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Ученые из Оксфордского университета провели крупное исследование, в котором приняли участие более 48 000 человек. За их здоровьем и диетой специалисты наблюдали 18 лет.

В рамках этого эксперимента ученые решили проверить, действительно ли вегетарианская диета положительно сказывается на здоровье. В особенности они хотели узнать, как отсутствие мяса в рационе может повлиять на риск развития ишемической болезни сердца.

Кроме того, были проанализированы и предыдущие исследования на эту тему.

Оказалось, что длительное соблюдение вегетарианской диеты положительно сказывается на сердце. Результаты показали, что у вегетарианцев риск сердечно-сосудистых заболеваний на 22% ниже, чем у тех, кто употребляет мясо.

Ученые предполагают, что это может быть связано с тем, что у вегетарианцев, как правило, низкий уровень холестерина в крови.

Несмотря на то, что риск ишемической болезни сердца был ниже, вероятность появления инсульта у вегетарианцев была выше, чем у мясоедов. Мы подозреваем, что такой высокий процент составляют те, кто не принимает БАДы с витамином B12, рассказали ученые.

Авторы работы советуют людям, которые находятся на вегетарианском питании или только собираются отказаться от мяса, контролировать состояние своего организма, принимать витамины и ходить на приемы к врачам.

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