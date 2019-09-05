Житель Ярославля назвал украденную им автобусную остановку подарком

В Ярославле совершена беспрецедентная кража.

Местный житель умудрился украсть автобусную остановку, сообщает РЕН ТВ.

За ночь мужчина сумел переправить стальную конструкцию через реку из одного района в другой.

По данным телеканала, в итоге остановка очутилась на садовом участке, принадлежащем злоумышленнику.

Когда его уличили в содеянном, он заявил, что это подарок. При этом предприимчивый ярославец сохранил в тайне способ, с помощью которого остановку выкорчевывали из асфальта и протащили через полгорода.