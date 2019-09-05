В Подмосковье решили перенять у японцев технологию по утилизации мусора
- 05 сентября 2019, 14:09
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В Московской области по японской технологии будут построены четыре крупных завода, предназначенные для термической утилизации отходов.
При этом важные составляющие этих предприятий — котлы — будут производить в Подольске.
Как отмечает канал «360», после введения заводов в эксплуатацию японские коллеги будут следить за всем технологическим процессом.
«Это не какие-то эксперименты или опыты в Московской области, а современная технология, которая из Японии пришла к нам», — приводит телеканал слова министра ЖКХ Подмосковья Евгения Хромушина.
По его словам, как только заводы заработают, перемещаемые туда отходы будут превращаться в электрическую энергию.
В настоящее время уже идет строительство двух таких предприятий.
Хромушин заверил, что в конце 2024 года Подмосковье получит современную индустрию по термической утилизации.
Ранее на Восточном экономическом форуме во Владивостоке премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о строительстве мусоросжигательного завода на территории Воскресенского городского округа компанией из группы компаний Hitachi Zosen.
«Сжигая 7,6 тонны мусора в день, завод будет одновременно производить электроэнергию в объеме, приходящемся на 1,5 миллиона человек», — цитирует Абэ «360».
Новый завод появится в 2021 году.
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