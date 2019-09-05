В Подмосковье решили перенять у японцев технологию по утилизации мусора

В Московской области по японской технологии будут построены четыре крупных завода, предназначенные для термической утилизации отходов.

При этом важные составляющие этих предприятий — котлы — будут производить в Подольске.

Как отмечает канал «360», после введения заводов в эксплуатацию японские коллеги будут следить за всем технологическим процессом.

«Это не какие-то эксперименты или опыты в Московской области, а современная технология, которая из Японии пришла к нам», — приводит телеканал слова министра ЖКХ Подмосковья Евгения Хромушина.

По его словам, как только заводы заработают, перемещаемые туда отходы будут превращаться в электрическую энергию.

В настоящее время уже идет строительство двух таких предприятий.

Хромушин заверил, что в конце 2024 года Подмосковье получит современную индустрию по термической утилизации.

Ранее на Восточном экономическом форуме во Владивостоке премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о строительстве мусоросжигательного завода на территории Воскресенского городского округа компанией из группы компаний Hitachi Zosen.

«Сжигая 7,6 тонны мусора в день, завод будет одновременно производить электроэнергию в объеме, приходящемся на 1,5 миллиона человек», — цитирует Абэ «360».

Новый завод появится в 2021 году.