При столкновении поезда с внедорожником в Дагестане погибли два человека

На железнодорожном переезде в селе Новый Чиркей Кизилюртовского района Дагестана столкнулись пассажирский поезд и внедорожник Toyota.

В результате погибли два человека, еще двое пострадали.

Как сообщает ФАН, поезд следовал из Тюмени в Махачкалу.

По свидетельству очевидца, состав получил настолько серьезные повреждения, что не способен самостоятельно продолжать движение. В настоящее время ожидается прибытие тягача.

Издание опубликовало видео с места происшествия.