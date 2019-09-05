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При столкновении поезда с внедорожником в Дагестане погибли два человека

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© youtube.com

© youtube.com

На железнодорожном переезде в селе Новый Чиркей Кизилюртовского района Дагестана столкнулись пассажирский поезд и внедорожник Toyota.

В результате погибли два человека, еще двое пострадали.

Как сообщает ФАН, поезд следовал из Тюмени в Махачкалу.

По свидетельству очевидца, состав получил настолько серьезные повреждения, что не способен самостоятельно продолжать движение. В настоящее время ожидается прибытие тягача.

Издание опубликовало видео с места происшествия.

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