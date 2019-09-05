Житель Петербурга обстрелял детский сад

В Петербурге задержан мужчина 1980 года рождения, устроивший стрельбу возле детского сада, в результате которой пострадал человек.

Сообщение о стрельбе по окнам детсада, расположенного по Ириновскому проспекту, поступило в полицию Красногвардейского района 4 сентября.

Прибывшие на место стражи порядка задержали подозреваемого в подъезде дома 17.

«Он изобличен в том, что из хулиганских побуждений стрелял из пневматической винтовки из окна своей квартиры», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

В результате пострадал мужчина 1976 года рождения, находившийся на территории детского сада. Ему оказали медицинскую помощь, после чего отпустили в удовлетворительном состоянии.

Ранее сообщалось, что был взят под стражу мужчина, открывший стрельбу из пневматического пистолета на детской площадке в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.