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Синоптики предупредили москвичей о затяжном дожде

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В ближайшие сутки в столице выпадет около 10% от месячной нормы осадков, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Елену Волосюк.

По ее словам, дождь начнется в среду, 4 сентября, 18.00 и усилится к полуночи.

Метеоролог отметила, что сейчас дождевой фронт вплотную подошел к западу области.

Волосюк добавила, что дождь будет идти в течение суток плоть до вечера четверга.

Из-за сильной облачности, по словам синоптика, температура воздуха в четверг несколько понизится и составит примерно 18−20 градусов тепла, отмечает агентство.

Ранее синоптики сообщали, что вечером в среду в Москве и Подмосковье возможна настоящая летняя гроза, свойственная скорее для июля.

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