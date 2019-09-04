Трамп поздравил поляков с началом Второй мировой войны
- 04 сентября 2019, 16:54
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны, пишет американский еженедельный журнал Newsweek.
Глава американского государства должен был принять участие в мемориальном мероприятии, прошедшем в Варшаве 1 сентября, однако отменил свою поездку из-за приблизившегося к побережью США урагана «Дориан».
Американский журналист Аарон Рупар опубликовал в своем микроблоге в Twitter видеозапись, на которой Трамп поздравляет Польшу в ответ на вопрос, что он хочет сказать этой восточноевропейской стране в связи с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны.
Я просто хочу поздравить Польшу. Это великая страна с замечательными людьми, — заявил Трамп.
Он добавил, что в США проживает около восьми миллионов поляков и Америка любит своих польских друзей.
Некоторые пользователи соцсетей отметили, что теряют дар речи от странных заявлений Трампа.
«Годовщина самого темного дня в истории Польши, и он их поздравляет. Вот это да!» — прокомментировал один из них.
«Это не так важно, что он не знает. Факт, что он не хочет знать», — добавил другой.
Член Совета Федерации Алексей Пушков отметил, что главе Белого дома просто неохота разбираться, что там отмечают в Варшаве, сообщает ФАН.
Ранее, как сообщал «Ридус», лидер ЛДПР Владимир Жириновский возложил на Польшу вину за развязывание Второй мировой войны.
Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года, когда Вооруженные силы Германии перешли границы Польши.
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