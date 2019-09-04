Трамп поздравил поляков с началом Второй мировой войны

Президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны, пишет американский еженедельный журнал Newsweek.

Глава американского государства должен был принять участие в мемориальном мероприятии, прошедшем в Варшаве 1 сентября, однако отменил свою поездку из-за приблизившегося к побережью США урагана «Дориан».

Американский журналист Аарон Рупар опубликовал в своем микроблоге в Twitter видеозапись, на которой Трамп поздравляет Польшу в ответ на вопрос, что он хочет сказать этой восточноевропейской стране в связи с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны.

Я просто хочу поздравить Польшу. Это великая страна с замечательными людьми, — заявил Трамп.

Он добавил, что в США проживает около восьми миллионов поляков и Америка любит своих польских друзей.

Некоторые пользователи соцсетей отметили, что теряют дар речи от странных заявлений Трампа.

«Годовщина самого темного дня в истории Польши, и он их поздравляет. Вот это да!» — прокомментировал один из них.

«Это не так важно, что он не знает. Факт, что он не хочет знать», — добавил другой.



Член Совета Федерации Алексей Пушков отметил, что главе Белого дома просто неохота разбираться, что там отмечают в Варшаве, сообщает ФАН.



Ранее, как сообщал «Ридус», лидер ЛДПР Владимир Жириновский возложил на Польшу вину за развязывание Второй мировой войны.

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года, когда Вооруженные силы Германии перешли границы Польши.

