В аэропорту задержали женщину, спрятавшую новорожденного в ручной клади

Гражданку США Дженифер Тэлбот задержали в международном аэропорту столицы Филиппин Манилы за попытку вывезти из страны новорожденного ребенка, сообщает телеканал CNN Philippines.

Инцидент произошел утром в среду, 4 сентября.

По данным сотрудников пограничного контроля Филиппин, женщина спрятала младенца в ручной клади.

Отмечается, что 43-летняя американка «не заявляла о его существовании инспектору паспортного контроля во время оформления предполетных формальностей».

Телеканал также сообщает, что возраст младенца составляет всего шесть дней.

Женщина заявила таможенникам, что является тетей ребенка, однако у нее не было каких-либо документов, подтверждающих этот факт.

Власти Филиппин собираются обвинить задержанную женщину в торговле детьми, а ребенок в настоящее время передан на попечение органов социальной защиты.