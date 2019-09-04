В аэропорту задержали женщину, спрятавшую новорожденного в ручной клади
- 04 сентября 2019, 15:59
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Гражданку США Дженифер Тэлбот задержали в международном аэропорту столицы Филиппин Манилы за попытку вывезти из страны новорожденного ребенка, сообщает телеканал CNN Philippines.
Инцидент произошел утром в среду, 4 сентября.
По данным сотрудников пограничного контроля Филиппин, женщина спрятала младенца в ручной клади.
Отмечается, что 43-летняя американка «не заявляла о его существовании инспектору паспортного контроля во время оформления предполетных формальностей».
Телеканал также сообщает, что возраст младенца составляет всего шесть дней.
Женщина заявила таможенникам, что является тетей ребенка, однако у нее не было каких-либо документов, подтверждающих этот факт.
Власти Филиппин собираются обвинить задержанную женщину в торговле детьми, а ребенок в настоящее время передан на попечение органов социальной защиты.
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