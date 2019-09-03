Студенту ВШЭ Егору Жукову изменили меру пресечения
- 03 сентября 2019, 20:15
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Следствие установило непричастность студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова к участию в массовых беспорядках во время несогласованной акции оппозиции в центре Москвы 27 июля.
В связи с этим в отношении Жукова прекращено уголовное преследование по этому делу.
Кроме того, суд изменил ему меру с заключения под стражу на домашний арест.
В то же время против Жукова выдвинули другое обвинение. Следствие считает, что он публично призывал к экстремистской деятельности через интернет.
По данным следствия, в 2017 году Жуков разместил на своем Yuotube-канале видеозаписи, призывающие к насильственному изменению конституционного строя, сообщается на сайте Следственного комитета Российской Федерации.
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