В столичном СИЗО состоялось бракосочетание трансгендера

В столичном СИЗО № 6 состоялась свадьба заключенного-трансгендера с его избранницей, сообщает ФАН со ссылкой на сотрудницу дежурной части следственного изолятора.

Невесту зовут Елена, а жениха Назар. Раньше, до смены половой принадлежности, трансгендера звали Анастасия.

По словам собеседницы агентства, невеста приехала к заключенному в красивом свадебном платье, вместе с ней были сотрудники ЗАГСа и свидетели.

«Сразу после бракосочетания жена уехала домой, а заключенный отправился в камеру», — рассказали сотрудница СИЗО № 6.

При этом заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачёва сообщила, что это первая свадьба в России с участием заключенного трансгендера.

По ее словам, жених хоть и находится в женском СИЗО, по паспорту имеет имя Назар и мужской пол, поэтому у регистраторов брака вопросов не возникло.

«Все по закону, мужчина и женщина», — сообщила News.ru правозащитница, присутствовавшая на свадьбе в качестве гостя.

Меркапчева отметила, что решившейся на такой смелый поступок, 48 лет, и это уже четвертый ее брак.

Назар Гулевич, бывший ранее женщиной, — гражданин Белоруссии, арестованный в России за мошенничество, отмечают «Новые Известия».

