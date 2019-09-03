Названы лучшие страны для путешествий по дикой природе

Эксперты международного агентства True Luxury Travel провели анализ и составили список стран, наилучших для путешествий по дикой природе в 2019 году.

Первое место в топ-10 заняла Финляндия.

Второе место в рейтинге досталось Швеции, на третьем месте оказалась Бразилия.

Четвертое место у Канады, а пятое — у США.

Также в десятку вошли Норвегия, Испания, Германия, Польша и Словения.

Россия в списке из 60 стран заняла 14-е место.

Эксперты в качестве основных критериев отмечали количество национальных парков, биоразнообразие, риск исчезновения видов животных и растений, внесенных в Красную книгу, а также усилия государства по сохранению природы.

Ранее, как сообщал «Ридус», эксперты назвали самые опасные и страшные острова мира.