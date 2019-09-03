Названы лучшие страны для путешествий по дикой природе
- 03 сентября 2019, 16:56
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Эксперты международного агентства True Luxury Travel провели анализ и составили список стран, наилучших для путешествий по дикой природе в 2019 году.
Первое место в топ-10 заняла Финляндия.
Второе место в рейтинге досталось Швеции, на третьем месте оказалась Бразилия.
Четвертое место у Канады, а пятое — у США.
Также в десятку вошли Норвегия, Испания, Германия, Польша и Словения.
Россия в списке из 60 стран заняла 14-е место.
Эксперты в качестве основных критериев отмечали количество национальных парков, биоразнообразие, риск исчезновения видов животных и растений, внесенных в Красную книгу, а также усилия государства по сохранению природы.
Ранее, как сообщал «Ридус», эксперты назвали самые опасные и страшные острова мира.
Войти через социальные сети: