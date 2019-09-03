В Ставропольском крае разбился штурмовик Су-25УБ, сообщает Министерство обороны России.

Военный самолет потерпел крушение при выполнении планового учебно-тренировочного полета.

В оборонном ведомстве отметили, что полет выполнялся без боекомплекта, а штурмовик упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет.

Поисковый вертолет обнаружил место падения самолета. В настоящее время идет поиск двух летчиков, которые катапультировались.

Самолет Су-25УБ — учебно-боевой штурмовик. Производился на авиазаводе в городе Улан-Удэ с 1986 года. В ВВС Советского Союза самолеты этого типа поступили в 1987 году.