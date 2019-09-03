В Париже украли граффити скандально известного художника Бэнкси
- 03 сентября 2019, 14:33
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В ночь на понедельник, 2 сентября, около Центра Жоржа Помпиду в четвертом округе Парижа было украдено граффити, которое приписывают британскому стрит-арт-художнику Бэнкси.
Как сообщает телеканал LCL, рисунок был сделан на задней части дорожного знака, установленного перед въездом в подземную парковку на улице Рамбюто.
Размещенное в Instagram фото свидетельствует о том, что на граффити изображена крыса — культовый персонаж работ Бэнкси.
Полиция уже приступила к расследованию, отмечается в сообщении.
По данным телеканала, это не первый случай кражи граффити Бэнкси в Париже. В январе была украдена работа Бэнкси, сделанная в память о жертвах теракта 13 ноября 2015 года на двери запасного выхода из парижского концертного зала «Батаклан».
Напомним, что осенью 2018 года Бэнкси выставил свою картину «Девочка с шариком» на одном популярном аукционе. Сразу же после покупки картины за миллион фунтов стерлингов она самоуничтожилась.
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