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В Париже украли граффити скандально известного художника Бэнкси

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© Twitter.com

© Twitter.com

В ночь на понедельник, 2 сентября, около Центра Жоржа Помпиду в четвертом округе Парижа было украдено граффити, которое приписывают британскому стрит-арт-художнику Бэнкси.

Как сообщает телеканал LCL, рисунок был сделан на задней части дорожного знака, установленного перед въездом в подземную парковку на улице Рамбюто.

Размещенное в Instagram фото свидетельствует о том, что на граффити изображена крыса — культовый персонаж работ Бэнкси.

Полиция уже приступила к расследованию, отмечается в сообщении.

По данным телеканала, это не первый случай кражи граффити Бэнкси в Париже. В январе была украдена работа Бэнкси, сделанная в память о жертвах теракта 13 ноября 2015 года на двери запасного выхода из парижского концертного зала «Батаклан».

Напомним, что осенью 2018 года Бэнкси выставил свою картину «Девочка с шариком» на одном популярном аукционе. Сразу же после покупки картины за миллион фунтов стерлингов она самоуничтожилась.

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