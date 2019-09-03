Телемедицина в России: миф или реальность

Получить рецепт по электронной почте, проконсультироваться с врачом по Skype и уточнить время приема таблеток — это будущее или настоящее? Если вы не в курсе, то в России с 2018 года действует проект телемедицины, в рамках которого мы с вами можем получать медицинскую помощь онлайн.

Но, как и многие новшества, телемедицина обросла мифами и страшилками, поэтому «Ридус» решил разобраться в новой технологии.

Мы пообщались с директором по развитию медицинского страхования СК «Сбербанк страхование жизни» Екатериной Коломенцевой и выяснили, как на самом деле обстоят дела с телемедициной в России.

Екатерина, в прошлом году министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что с 2018 года будет введена круглосуточная телемедицина в стране. Это удалось сделать? Система действует или еще в разработке?

— В России закон о применении дистанционных медицинских технологий вступил в силу в 2018 году. Дистанционные медицинские консультации подразумевают под собой не только связь «врач — пациент», но и схему взаимодействия «врач — врач».

Путь телемедицины «пациент — врач» в нашей стране только развивается. Услуги телемедицины могут оказываться как в рамках ОМС, так и по ДМС, когда врач после первичного осмотра пациента дальнейшее его лечение корректирует по телефону. Такое взаимодействие очень удобно для людей, имеющих хронические заболевания и нуждающихся в постоянном мониторинге своего здоровья и состояния.

Конечно, нам пока еще далеко да Запада, где техническое разнообразие для дистанционных медицинских консультаций гораздо шире. Это мобильные приложения для контроля здоровья, смарт-браслеты, камеры для удаленного слежения за больными и пожилыми.

Еще один пример — телемедицинские киоски, внутри которых пациент может общаться с врачом по видеосвязи, а также с помощью встроенного оборудования может удаленно пройти медицинское обследование. В России пока такой проект в пилотном режиме реализовал Сбербанк.

Как вообще проходит услуга телемедицины в России?



— Как правило, провайдеры телемедицинских услуг предлагают установить мобильное приложение, с помощью которого можно связаться с врачом в чате или созвониться по телефону, в том числе по видеосвязи. После консультации врач направит рекомендации.

Но, по закону, врач после телемедицинской консультации не имеет права ставить диагноз и выписывать рецепт, с которым можно было бы пойти в аптеку.

Телемедицина — это бесплатно?

— Телемедицинские консультации дешевле очных посещений, а иногда (если они входят в программу ДМС или страхования жизни) и вообще бесплатны.

Так, например, очная консультация у терапевта стоит от 1200 до 5000 рублей, дистанционная — от 600 до 1100 рублей. Сейчас все больше страховых компаний дополняют свои продукты бесплатным сервисом дистанционных медицинских консультаций, тем самым давая клиенту возможность лучше заботиться о своем здоровье и повысить качество жизни.

Например, компания „Сбербанк страхование жизни“ в марте 2018 года внедрила телемедицину в продукты кредитного страхования жизни. У клиентов есть возможность пользоваться дистанционными медицинскими консультациями в течение всего срока действия договора страхования.

Не опасно ли выписывать рецепт по телефону, не видя пациента?

— Безусловно, есть ряд заболеваний, по которым невозможно дать предварительный диагноз. По закону, постановка первичного диагноза и назначение лечения проводятся только при очном посещении врача. Но врач может корректировать лечение или следить за состоянием пациентов удаленно при повторных обращениях.



За телемедициной будущее или это очередное модное веяние, о котором поговорят и забудут?



— Дистанционные медицинские консультации — одно из наиболее быстрорастущих направлений в мировом здравоохранении. По оценке statista.com, к 2021 году мировой рынок телемедицины достигнет оборота в 41 млрд долларов.

Для России с ее неравномерностью распределения лечебных учреждений, недостаточным техническим оснащением многих из них, недостатком медперсонала в регионах телемедицина — насущная необходимость.

Это очень актуальная услуга для людей, которые не могут воспользоваться очной консультацией со специалистом ввиду нехватки времени или при отсутствии нужных специалистов в своем регионе. Основными драйверами развития российской телемедицины становятся страховые компании.