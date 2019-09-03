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Житель Магадана выиграл в лотерею 2 млн рублей, не угадав ни одного числа

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© pixabay.com

© pixabay.com

Житель Магадана стал обладателем суперприза в размере 2 млн 306 тыс. 340 рублей, выиграв в лотерее «12/24».

При этом мужчина не угадал ни одного числа из 12, сообщает MagadanMedia.

По условиям быстрой лотереи «12/24», тиражи которой проходят каждые 15 минут, участник отмечает 12 чисел в диапазоне от 1 до 24. Суперприз достается тому, кто угадает все выпавшие 12 чисел или не угадает ни одного, отмечает издание.

На этот раз победителем стал магаданец, не угадавший ни одного из выпавших чисел.

Билет обошелся счастливчику всего в 60 рублей.

По данным издания, в 2018 году свыше 1 млн рублей выиграли в лотерею 33 жителя Дальневосточного федерального округа, а в 2019 году миллионерами стали уже 28 любителей лотереи.

Как ранее писал «Ридус», более половины победителей лотерей тратят свой выигрыш на приобретение недвижимости.

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