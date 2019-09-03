Онлайн-сервис выдачи сведений из ЕГРН запущен в России

С 3 сентября в России заработал онлайн-сервис по выдаче сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Он был официально запущен Федеральной кадастровой палатой (ФКП) и в пилотном режиме функционирует в 51 регионе страны.

Как сообщил глава ведомства Парвиз Тухтасунов, выписки из ЕГРН могут потребоваться при проведении различных сделок с недвижимостью. «Например, когда необходимо проверить объект перед покупкой, уточнить собственников, проанализировать возможные ограничения и обременения», — цитирует его газета «Известия».

Согласно законодательству, Федеральная кадастровая палата должна выдавать сведения об объектах недвижимости в течение трех суток. Благодаря новому сервису время выдачи документов будет сокращено до нескольких минут.

В ФКП добавили, что документ в электронном виде имеет такую же юридическую силу, как и его бумажный аналог.

В сервисе также предусмотрена дистанционная оплата с минимальной комиссией.

Воспользоваться новым порталом смогут только обладатели подтвержденной учетной записи сайта «Госуслуги», отмечает издание.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября автомобилистам станет проще проводить Европротокол. Эту упрощенную процедуру оформления ДТП без вызова сотрудников ГИБДД можно будет сделать онлайн — заполнить извещение о дорожно-транспортном происшествии через портал госуслуг.